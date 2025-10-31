Kulttuuri
Keskipohjanmaan lukijat äänestivät: Manaaja on kaikkien aikojen pelottavin kauhuelokuva
Neljän kärkeä dominoivat tutut kauhuklassikot, mutta myös erikoisempia elokuvia mainittiin. Kauhu on jättänyt jälkensä keskipohjalaiseen yleisöön.
Tarvitaanko rumpujen pärinää, pitääkö esittää yllättynyttä? Keskipohjanmaa kysyi, mikä on lukijoiden mielestä kaikkien aikojen pelottavin kauhuelokuva. Vastauksia tuli muhkeat 59 kappaletta, ja jokainen niistä oli perusteltu hyvin ja kattavasti. Tulokset ovat selvääkin selvempiä: kauhuklassikot säik