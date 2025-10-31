Kulttuuri

Keskipohjanmaan lukijat äänestivät: Manaaja on kaikkien aikojen pelottavin kauhuelokuva

Neljän kärkeä dominoivat tutut kauhuklassikot, mutta myös erikoisempia elokuvia mainittiin. Kauhu on jättänyt jälkensä keskipohjalaiseen yleisöön.

Manaaja, Hohto, Uinu, uinu lemmikkini ja The Blair Witch Project saivat eniten mainintoja Keskipohjanmaan kauhuelokuvakyselyssä.

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Tarvitaanko rumpujen pärinää, pitääkö esittää yllättynyttä? Keskipohjanmaa kysyi, mikä on lukijoiden mielestä kaikkien aikojen pelottavin kauhuelokuva. Vastauksia tuli muhkeat 59 kappaletta, ja jokainen niistä oli perusteltu hyvin ja kattavasti. Tulokset ovat selvääkin selvempiä: kauhuklassikot säik