Paikallisuutiset

Keskipohjanmaan toimitus teki historiaa: Soite-uutisointi toi Suuri journalistipalkinto -ehdokkuuden

Vili Ruuska Keskipohjanmaa

Keskipohjanmaan toimitus ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi. Kuvassa vasemmalta Frida Keränen, Vili Ruuska, Jouni Nikula, Suvi Tanner, Arja Kangas ja Jukka Anias. Kuva: Minna Ala-Heikkilä

Keskipohjanmaan toimitus on ehdolla Vuoden alueelliseksi jutuksi. Palkinnon saaja julkistetaan Suuri journalistipalkinto -gaalassa 12. maaliskuuta.

Sarjan kriteerien mukaan Vuoden alueellisella jutulla on ollut merkittävä vaikutus alueelliselle tai paikalliselle yhteisölle esimerkiksi päätöksenteon, muun vallankäytön tai ihmisten aktivoinnin kautta.

Keskipohjanmaa valikoitui ehdolle sarjaan läpivalaistuaan Soiten taloudellisia, hallinnollisia ja poliittisia ongelmia systemaattisesti. Keskipohjanmaan journalismi paljasti esimerkiksi hyvinvointialueen johtajavalinnan virheet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Päätoimittaja Suvi Tanner painottaa, että vaikka Keskipohjanmaa on ehdolla Vuoden alueelliseksi jutuksi, puhutaan ennemminkin kymmenistä jutuista – jatkumosta.

Tämä on vaatinut valtavasti työtä ja seurantaa. Verkostojen on pitänyt olla kunnossa. Olemme itse aktiivisesti ottaneet selvää, Tanner kuvailee.

Hän lisää, että kyseessä ei ole yksittäisen journalistin eikä erikseen nimetyn työryhmän ponnistus. Monen jutun tekemiseen osallistunut toimittaja Frida Keränen nostaa esiin saman asian.

– Erityisen merkittävää on se, että olemme ehdolla toimituksena. Tällaisten suurten uutistilanteiden ja pitkien prosessien seuraaminen on aina tiimityötä, Keränen sanoo ja jatkaa:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Mielestäni on todella hienoa, että olemme ehdolla juuri vuoden alueellisen jutun kategoriassa. Paikallisen päätöksenteon avaaminen alueen ihmisille on juuri sitä, mihin pyrimme.

Tieto ehdokkuudesta yllätti tiiviisti Soite-uutisoinnissa mukana olleen Jukka Aniaksen.

– Didn't see this coming voisi vastata hieman vieraammalla kielellä. Sama suomeksi: on tosiaan iso yllätys ja suuri kunnia olla ehdolla tällaisissa tapahtumassa. Sekä nöyräksi että hiljaiseksi vetää.

– Tämä kannustaa jatkamaan sillä tiellä, jolla journalistien pitäisi aina jaksaa pysyä: käyttää järkeään, olla rohkea ja kaikkien käännettyjen kivien jälkeen kääntää vielä se yksi, Anias kommentoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskipohjanmaa ei ole ollut aiemmin ehdolla Suuri journalistipalkinto -gaalassa.

Keskipohjanmaan päätoimittaja Suvi Tanner Kokkolan toimituksessa. Kuva: Timo Varila

Suuren Journalistipalkinnon saajat julkistetaan 12.3.

Ennen julkistamista Keskipohjanmaa avaa Soiten johtajakohua käsittelevät jutut maksutta myös muiden kuin tilaajien luettaviksi.