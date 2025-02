Mielipiteet

Kuva: Jukka Lehojärvi

Kolumni: Näitä asioita kukaan muu ei kerro – tästä syystä paikallinen journalismi on alueellisen demokratian perusta

Suvi Tanner Keskipohjanmaa

Maaliskuun puolessa välissä valitaan Suuren Journalistipalkinnon saajat neljässä eri sarjassa. Usean tuhannen yleisön lähettämän ehdotuksen joukosta jokaiseen sarjaan on valittu kolme ehdokasta. Palkintolautakunta valitsi Keskipohjanmaan ehdolle sarjaan Vuoden alueellinen juttu Soiten taloudellisten, hallinnollisten ja poliittisten ongelmien systemaattisen läpivalaisun vuoksi.

Hyvinvointialueen johtamisjärjestely ei ensimmäisenä tule mieleen kuumasta uutisaiheesta. Silti siitä kuoriutui täällä sellainen. Soteuudistuksen aloituksessa on ollut kompurointia joka puolella Suomea, ja journalistit ympäri maata ovat tehneet töitä sen eteen, että ihmiset näkisivät, mitä tapahtuu.

Olemme toimituksessa välillä miettineet, olemmeko jo liian syvällä aluehallinnon ja hyvinvointialueen talouslukujen syövereissä. Teemmekö paikallisesti merkittävää journalismia, jota ihmiset tarvitsevat oman arkensa ja elämänsä jäsentämiseen?

Kyllä, sitä ihmiset tarvitsevat ja haluavat. Tiedämme sen siitä, että jutut Soiten johtamisesta ovat viime vuoden aikana keikkuneet luetuimpien sisältöjen listalla. Olemme kertoneet johtajan irtisanoutumisesta ja sitä edeltävistä erimielisyyksistä aluehallituksen ja hyvinvointialueen johdon välillä. Olemme raportoineet aluehallituksen puheenjohtajan epäluottamuksesta ja seuranneet, miten uusista johtajaehdokkaista yksi finalisti pääsi valitsijoiden seulan läpi hakemuksessa olleista räikeistä valheista huolimatta.

Soite on Keski-Pohjanmaan alueen suurin yksittäinen työnantaja.

Moni on myös halunnut ruveta tilaamaan Keskipohjanmaata, jotta on päässyt lukemaan jutun Soiten johtajakriisistä. Ihmiset haluavat tietää, miten yhteisiä rahoja käytetään ja miten yhteisiä palveluja järjestetään – varsinkin tilanteessa, joka on kaikille uusi ja rahat tuntuvat loppuvan ennen kuin iso uudistus on edes kunnolla polkaistu käyntiin.

Hyvinvointialueiden järjestämiä palveluita käyttävät aivan kaikki alueen asukkaat. Lisäksi Soite on Keski-Pohjanmaan alueen suurin yksittäinen työnantaja. Hyvinvointialueen taloudella ja johtamisella on valtavan iso merkitys yli 4 000 työntekijälle ja heidän lähipiirilleen.

Tiedot ja taustat juttuihin eivät ole laskeutuneet toimituksen sähköpostiin hyvinvointialueen tiedotteina. Taustojen penkominen on vaatinut valtavan määrän puhelinsoittoja, tietopyyntöjä, asiakirjojen läpi kahlaamista, haastatteluja, vinkkien tuplatarkistamista ja verkostojen puhuttamista.

Käänteet ovat välillä olleet nopeita, sitaatit kärkkäitä ja tapahtumat uskomattomia. Jos tehtävämme olisi ollut käsikirjoittaa fiktio hyvinvointialueen hallinnosta, emme olisi osanneet keksiä tällaisia juonenkäänteitä. Nyt ei tarvinnut keksiä, vaan pitää päät kylmänä ja tehdä paikallisesti merkittävää journalismia.

Suuri Journalistipalkinto on jaettu vuodesta 2001. Kertaakaan palkinnon historiassa missään sarjassa ei ole palkittu koko toimitusta. Jutuista tai juttusarjoista palkinto on myönnetty yksittäiselle journalistille, työparille tai työryhmälle. Tällä kertaa mukana uutisoinnissa ja seurannassa on ollut likipitäen koko Keskipohjanmaan toimitus.

Riippumaton journalismi on aina alueellisen demokratian, hyvinvoinnin ja elinvoiman perusta.

Olen päätoimittajana tavattoman ylpeä tiimistäni. Yhteistyön tekeminen jatkuvassa, vuoden kestävässä uutisjatkumossa on haastavaa ja vaatii kaikilta heittäytymistä, sinnikkyyttä ja kykyä joustaa. Olemme oppineet matkan varrella paljon toisiltamme. Meistä ei ole tullut parempia journalisteja siksi, että olemme nyt ehdolla valtakunnallisen palkinnon saajiksi. Meistä on tullut parempi journalisteja siksi, että olemme jatkuvasti haastaneet toisiamme, mutta silti puhaltaneet yhteen hiileen.

Suomessa tehdään kunnianhimoista journalismia, mutta valtakunnalliseksi puheenaiheeksi manner-Suomen pienimmän hyvinvointialueen johtajasotkut eivät ole yltäneet. Eivät ne ole yltäneet myöskään somevaikuttajien tileille tai paikallisiin ylikansallisilla somealustoilla tapahtuvaan keskusteluun.

Me olemme kertoneet asioista, jotka koskettavat jokaista alueen ihmistä, mutta joista kukaan muu ei kerro. Jos journalistit eivät puutu päätöksenteon väärinkäytöksiin tai onnistumisiin, sitä ei tee kukaan muukaan. Siksi riippumaton journalismi on aina alueellisen demokratian, hyvinvoinnin ja elinvoiman perusta.

Suuren Journalistipalkinnon saajat julkistetaan 12.3.

Ennen julkistamista Keskipohjanmaa avaa Soiten johtajakohua käsittelevät jutut maksutta myös muiden kuin tilaajien luettaviksi.