Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Angelina Jolie toimintajännärin pelastajana

Pakomatkalla. Angelina Jolie sylissään ”pikkusuomalainen” Finn Little jännärissä Those Who Wish Me Dead. Kuva: EMERSON MILLER/WARNER BROS

Traumaa läpikäyvä palopelastaja ottaa suojatikseen gangstereiden jahtaaman pojan, joka tietää liikaa.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★

Those Who Wish Me Dead

Ohjaus Taylor Sheridan, 2021

TV 5 su 15.9. klo 21.00

Trumpia kannattavan näyttelijä Jon Voightin tytär Angelina Jolie ei ole pelkkä nepovauva – ilman omaa ansiotaan Hollywoodissa menestynyt sukulainen. Äärikonservatiiviin isäänsä hajurakoa ottanut Jolie voitti Oscarin sivurool