Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Those About to Die: leipää ja sirkushuveja

Gladiaattoria pidetään hyvänä antiikin Roomassa. Kuva: MTV

Uutuussarja perustuu samaan romaaniin kuin Gladiaattori. Keisarina Anthony Hopkins.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★

Those About to Die

Ohjaus Roland Emmerich, 2024

MTV3 la 28.9. klo 22.35/MTV Katsomo+

Keisari Neron jälkeen valta Roomassa siirtyi pitkiksi ajoiksi Flavius-suvulle. Vespasianus ja poikansa Titus ja Domitianus olivat keisareina peräkkäin vuosina 69–96. Vespasianus palautti rauhan politiikkaan ja raken