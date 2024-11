Kulttuuri

Kiinnostava keskustelu kuolemasta – Pedro Almodóvarin uutuudessa Tilda Swinton ja Julianne Moore parhaimmillaan

Julianne Moore ja Tilda Swinton näyttelevät vanhoja ystävyksiä, jotka kohtaavat toisen sairastuttua. Kuva: EL DESEO

The Room Next Door on espanjalaismestarin ensimmäinen pitkä englanninkielinen elokuva.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

The Room Next Door. Ohjaus ja käsikirjoitus Pedro Almodóvar Sigrid Nunezin romaanista. Kuvaus Eduard Grau. Pääosissa Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro. 107 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari.

Pedro-vaari kertoo meille tarinan niin