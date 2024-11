Kulttuuri

Kirja-arvio: Kokkolassa vieraillut Satu Rämö jatkaa Hildur-sarjaa tasapainoisella tarinalla

Anni Saari Keskipohjanmaa

Satu Rämö yöpyi viime kevääänä Toholammilla ollessaan Keski-Pohjanmaan kiertueella. Kuva: Anni Saari

Satu Rämö: Rakel. 351 s. WSOY 2024.

Satu Rämön Hildur-sarja on ollut järisyttävä menestys. Sarjan kolmea ensimmäistä osaa on myyty fyysisinä kirjoina ja äänikirjoina yli 400 000 kappaletta, ja kirjan julkaisuoikeudet on myyty 13 maahan. Vastikään sai Turussa ensi-iltansa teatterisovitus, ja tekeillä