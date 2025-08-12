Paikallisuutiset

Kirjakaupan kynähyllyillä syntyy päivittäin pieniä taideteoksia – Joskus piirroksia ei raaski edes heittää pois: ”On ihana nähdä, kun jollain on luovuus kukkinut”

Suomalaisen kirjakaupan kyniä testaillaan päivittäin pieniin testipapereihin. Kuvat kertovat, millaisista aiheista ihmiset piirtävät ja kirjoittavat niihin. Hieno taideteos saattaa pysäyttää kaupan henkilökunnankin.

Suomalainen kirjakauppa tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden testata kyniä paperilapuille. Keskipohjanmaa keräsi touko–elokuun aikana kirjakaupan avustuksella useita kymmeniä testipapereita. Kuva: Timo Varila

Jani Kauta Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan Suomalaisessa kirjakaupassa käy kuhina. Innokkaat koululaiset – ja ehkä hieman vähemmän innokkaat teinit – kiertävät hyllyjä etsien uusia varusteita opin tielle. Värikkäät penaalit, vihot, viivaimet ja pyyhekumit vaihtavat omistajaa, sujahtavat kasseihin ja tuovat ripauksen iloa kesäloman l