Kirjakaupan kynähyllyillä syntyy päivittäin pieniä taideteoksia – Joskus piirroksia ei raaski edes heittää pois: ”On ihana nähdä, kun jollain on luovuus kukkinut”
Suomalaisen kirjakaupan kyniä testaillaan päivittäin pieniin testipapereihin. Kuvat kertovat, millaisista aiheista ihmiset piirtävät ja kirjoittavat niihin. Hieno taideteos saattaa pysäyttää kaupan henkilökunnankin.
Kokkolan Suomalaisessa kirjakaupassa käy kuhina. Innokkaat koululaiset – ja ehkä hieman vähemmän innokkaat teinit – kiertävät hyllyjä etsien uusia varusteita opin tielle. Värikkäät penaalit, vihot, viivaimet ja pyyhekumit vaihtavat omistajaa, sujahtavat kasseihin ja tuovat ripauksen iloa kesäloman l