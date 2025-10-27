Kokkola-lehti
Koivuhaan kirjasto on ihmisen kokoinen – 50-vuotias on yhä omitoimilainaajien ja koululaisten ahkerassa käytössä
Kokkolassa Koivuhaan asuinalueen sydämessä sijaitsee Palkkari eli Kongi eli Palvelukeskus. Jos sanotaan, että asuinlähiön sydän on palkkari, niin ehkä voi kuvailla, että kirjasto on sen sielu.
Koivuhaan kirjasto juhlii viisikymppisiään. Juhlallisuuksiin liittyen paikalla on ollut viime aikoina monenlaista menoa ja tapahtumaa. Leena Lehtolaisen kirjailijavierailu veti salin täyteen. Mukavasti riitti väkeä tilaisuuteen, jossa kuultiin Koivuhaan kirjaston historian vaiheita. Kirjastonjohtaja