Kokkola-lehti

Koivuhaan kirjasto on ihmisen kokoinen – 50-vuotias on yhä omitoimilainaajien ja koululaisten ahkerassa käytössä

Kokkolassa Koivuhaan asuinalueen sydämessä sijaitsee Palkkari eli Kongi eli Palvelukeskus. Jos sanotaan, että asuinlähiön sydän on palkkari, niin ehkä voi kuvailla, että kirjasto on sen sielu.

Kuva on Koivuhaan kirjaston alkutaipaleelta. Avajaispäivänä 20. lokakuuta 1975 oli kirjastossa vain kolmisentuhatta lainattavaa nidettä. Kuva: Koivuhaan kirjaston arkisto
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Koivuhaan kirjasto juhlii viisikymppisiään. Juhlallisuuksiin liittyen paikalla on ollut viime aikoina monenlaista menoa ja tapahtumaa. Leena Lehtolaisen kirjailijavierailu veti salin täyteen. Mukavasti riitti väkeä tilaisuuteen, jossa kuultiin Koivuhaan kirjaston historian vaiheita. Kirjastonjohtaja

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä