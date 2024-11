Kokkola-lehti

Kokkola-lehden wanha kuva: Kaupunkinäkymää Torpan linssin läpi

Kaupunkikeskustan vilinää valokuvaaja Leo Torpan ikuistamana. Kuva: Leo Torppa

Aika tutut kulmat on valokuvaaja Leo Torppa valokuvaansa ikuistanut. Valokuva on napattu KPO:n mäeltä Tehtaankadulta, edessä on Rantakadun risteys.

Minna Mustonen Kokkola

Nykyään ei autoilla päästä KPO:n mäkeä ajamaan. Mediakulma komeilee kaupunkikeskustassa noilla huudeilla.

Miten tuntuukin, että jo pelkät katulamput sekä autojen lamput henkivät pelkkää nostalgiaa ja kauneutta menneiltä vuosikymmeniltä.

Valokuva on K.H.Renlundin valokuvakokoelmasta, Leo Torpan valokuv