Kokkola-lehti

Kokkola-lehden wanha kuva: Niemen tontin historia havisee

Kokkolan kaupunkikeskustassa sijainnut niin kutsuttu Niemen tontti on aikain varrella käynyt jos jonkinmoista vaihetta läpi. Tässä valokuvattuna yksi vaihe.

Rakennus purettiin pois 1980-luvun lopulla. Kuva: Leo Torppa
Kokkola

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Valokuva on K.H.Renlundin museon valokuvakokoelmasta ja sen on ottanut kaupunkikuvaa paljon valokuvannut valokuvaaja Leo Torppa. Itäisen Kirkkokadun varrella, niin kutsutussaNiemen korttelissa sijainneessa, 1860-luvulla rakennetussa talossa ehti olla monenlaista toimintaa. Rakennus purettiin pois 1

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä