Kulttuuri

Kokkolaan avataan uusi tanssikoulu, joka tarjoaa tunteja aikuisille: Balettia ei ole pakko aloittaa neljävuotiaana

Anniina Anias kuvailee, että baletissa kaikki murheet jäävät pukuhuoneeseen. Kuva: Timo Varila

Camilla Uçan Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolalaisella Anniina Aniaksella on katse jo syksyssä. Oman tanssikoulun ensimmäiset tunnit hän pitää parin viikon päästä. Klassika-niminen tanssistudio on painottunut balettiin ja tuntivalikoima on suunnattu erityisesti aikuisille ja nuorille.

Anias muutti hiljattain takaisin synnyinkaupunkiinsa K