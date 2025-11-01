Paikallisuutiset
Kokkolalainen Esa Keski-Korhonen palkittiin vuoden taloyhtiöpuheenjohtajana Pohjanmaalla
Esa Keski-Korhosen johtama Jukanlinnan taloyhtiö on edelläkävijä energiatehokkuudessa, ja yhtiövastiketta voitiin jopa laskea.
Kokkolalainen Esa Keski-Korhonen on valittu vuoden 2025 taloyhtiöpuheenjohtajaksi Pohjanmaan Kiinteistöliiton järjestämässä Taloyhtiöpäivässä.
Keski-Korhonen on johtanut As Oy Jukanlinnan hallitusta jo useita vuosia. Hän on hoitanut kaikki taloyhtiön kilpailutukset ilman isännöitsijää ja vienyt yhtiö