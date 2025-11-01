Paikallisuutiset

Kokkolalainen Esa Keski-Korhonen palkittiin vuoden taloyhtiöpuheenjohtajana Pohjanmaalla

Esa Keski-Korhosen johtama Jukanlinnan taloyhtiö on edelläkävijä energiatehokkuudessa, ja yhtiövastiketta voitiin jopa laskea.

Vuoden taloyhtiöpuheenjohtajana palkittu Esa Keski-Korhonen sai tunnustuksen Kiinteistöliitto Pohjanmaan toiminnanjohtajalta Mervi Ala-Prinkkilältä ja hallituksen puheenjohtajalta Yrjö Salomaalta. Kuva: Christoffer Björklund

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolalainen Esa Keski-Korhonen on valittu vuoden 2025 taloyhtiöpuheenjohtajaksi Pohjanmaan Kiinteistöliiton järjestämässä Taloyhtiöpäivässä.

Keski-Korhonen on johtanut As Oy Jukanlinnan hallitusta jo useita vuosia. Hän on hoitanut kaikki taloyhtiön kilpailutukset ilman isännöitsijää ja vienyt yhtiö