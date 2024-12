Kokkola-lehti

Kokkolalaisen Pekka Linnanmäen ohjaama elokuva valkokankaalle - Tiernapojat tarjoilee draamaa ja musiikkia paikallisella otteella

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Tiernapojat- elokuvan tekijäkaartia käsikirjoittaja- ohjaaja Pekka Linnanmäki, sekä Lasse Forsberg ja yksi pääosan esittäjistä Mika Niemi. Kuva: Sini Sulkakoski

Pekka Linnanmäki on monessa mukana, hän on myös armoton tekstinikkari. Kokkolalaismiehen käsikirjoittamia teoksia elämästä iloineen ja suruineen on esitetty muun muassa Ykspihlajan Työväen Näyttämöllä sekä Teatteri Iltatähdessä.

Kirjoittajan uransa varrella kokkolalaismies on kirjoittanut kolmisenkym