Kokkolalaislähtöiselle Päivi Lukkarilalle Finlandia-palkinto itse kustannetulla nuortenkirjalla

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana työskentelevä Lukkarila kritisoi hallituksen aikeita nostaa kirjojen arvonlisäveroa.

Vilma Malmgren Keskipohjanmaa

Päivi Lukkarila palkitaan lasten ja nuorten Finlandia-palkinnolla teoksestaan Skutsi Kuva: Kalle Parkkinen

Päivi Lukkarila kertoo olevansa häkeltynyt, epäuskoinenkin. Hän on juuri ennen haastattelua saanut kuulla voittaneensa lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon teoksellaan Skutsi.

– On sellainen olo, että missä vaiheessa oikein herään, Lukkarila sanoo STT:n haastattelussa.

Tie Finlandia-voittajaksi ei Lukkarilan tapauksessa ole se kaikkein tavanomaisin. Lähes kaikki lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajat ovat olleet palkinnon historian aikana isojen suomalaisten kustantamojen julkaisemia.

Skutsin on kuitenkin julkaissut Lukkarilan itse perustama Nokkahiiri-pienkustantamo.

Lukkarila kertoo tarjonneensa Skutsin käsikirjoitusta aluksi isoille kustannustaloille. Kun kustannuspäätöstä ei neuvotteluista huolimatta kuulunut, Lukkarila päätti ottaa härkää sarvista.

– Kun on oma kustantamo, kustannuspäätöksen voi saada nopeastikin, Lukkarila sanoo nauraen.

Lasten- ja nuortenkirjallisuudelle Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1997. Tänä vuonna voittajan valitsi toimittaja Maria Veitola. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Erävaellus ilman älypuhelinta

Skutsi kertoo neljästä nuoresta, jotka lähtevät eräoppaan johdolla vaellukselle. Nuoret jättävät älypuhelimensa autoon, ja tarkoitus on selvitä vaelluksella ilman puhelimia luonnon armoilla. Vaelluksen edetessä tapahtumat käyvät yhä mystisemmiksi ja jännittävämmiksi, mutta nuoret löytävät tukea toisistaan. Romaanina Skutsi sivuaa sekä jännitys- että kauhukirjallisuutta.

Tarinan neljästä päähenkilöstä Joel on ryhmän pelle. Vitsien ja huumorin taustalla on kuitenkin epävarmuutta ja herkkyyttä. Sabina kärsii sydänsuruista, sillä takana on ero tyttöystävästä. Maahanmuuttajataustainen Nasim taas haaveilee kirjailijan urasta.

Neljäs romaanin päähenkilöistä, Luka, on lahjakas ja älykäs nuori, joka kokee ahdistusta ja pelkoa tulevaisuudesta. Lahjakkuudestaan huolimatta Luka ei näe opiskelua mielekkäänä – miksi lukea ylioppilaskirjoituksiin, jos maailma on menossa kohti sotaa ja ilmastonmuutosta?

Lukan hahmon ahdistuksen takana on nykynuorten kokema toivottomuus, joka Lukkarilan mukaan leimaa nuorten tulevaisuuskuvaa.

– Olin itse nuori 1980-luvulla. Silloinkin pelättiin ydinpommia, mutta aika oli toiveikkaampaa. Nykyään ilmastonmuutos ja sotien uhka varjostavat aivan eri tavalla nuorten tulevaisuutta, Lukkarila sanoo.

"Kirjojen alv-kannan tulisi olla nolla"

Lukkarila kertoo kirjailijana olevansa huolissaan nuorten lukutaidon heikentymisestä.

Konkreettisesti Lukkarila on todistanut lukutaidon heikentymistä äidinkielen opettajan työssään. Lukkarila on huomannut, miten monet lapset ja nuoret lukevat hitaammin ja tekevät lukiessaan enemmän virheitä kuin aikaisemmin.

Jotta lukutaidon heikkeneminen saataisi taittumaan, tulisi Lukkarilan mukaan panostaa kirjastoihin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettamiseen koulussa.

Lukkarila kritisoi myös nykyisen hallituksen aikeita nostaa kirjojen arvonlisäveroa nykyisestä 10 prosentista 14 prosenttiin ensi vuoden aikana.

– Se on aivan tyrmistyttävä ajatus. Kirjojen alv-kannan tulisi olla nolla, jos haluamme pitää suomalaiset koulutettuna ja lukutaitoisena kansana, Lukkarila sanoo.

Suomen suurimmat kirjallisuuspalkinnot

Kirjallisuuden Finlandia-palkinnot jaettiin keskiviikkona 27.11. Helsingissä. Kaunokirjallisuuden Finlandian sai Pajtim Statovci teoksellaan Lehmä synnyttää yöllä (Otava). Valinnan voittajasta teki näyttelijä Alma Pöysti.

Statovci voitti Finlandia-palkinnon myös edellisellä romaanillaan Bolla, joka ilmestyi vuonna 2019.

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saivat Riikka Leinonen ja Sofia Tawast Suuri valhe vammaisuudesta -kirjalla (Tammi). Siinä he lähestyvät vammaisuutta henkilökohtaisista näkökulmista, vammaisena ja vammaisen lapsen äitinä. Valinnan teki kansanedustaja Pekka Haavisto.

Lasten ja nuortenkirjallisuuden Finlandian voitti Päivi Lukkarila teoksella Skutsi. Hän on julkaissut kirjan oman kustantamonsa Nokkariiren kautta. Valinnan voittajasta teki toimittaja Maria Veitola.

Palkintojen arvo on 30 000 euroa.