Kokkola-lehti

Kokkolan Kantasatamassa sijaitseva Merimieskirkko on taas toiminnassa - Uusi satamakuraattori kertoo, mitkä suomalaiset tavat ja asiat ihmetyttävät kansainvälisiä merenkulkijoita

- Esiin nousee sellainen tietynlainen kansainvälisyys, mutta silti ihmisyys on aina samanlaista. Näin kuvailee Kokkolan sataman merimieskirkon satamakuraattori Jonna Kastell-Klapuri kohtaamisiaan merenkulkijoiden kanssa. Kuva: Sini Sulkakoski

Kantasatamassa sijaitsevassa merimieskirkossa ei ole ollut toimintaa muutamaan vuoteen. Uuden satamakuraattorin aloittaessa työnsä valot on sytytetty uudestaan, ja nyt sympaattinen tupa täyttyy taas lämmöstä ja kohtaamisista.

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

Merimieskirkko on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminnan lähtökohtina ovat kristillinen vieraanvaraisuus, kansainvälinen diakoniatyö sekä aikuissosiaalityö. Toiminta on kaikille avointa, eikä se ole luterilaisen kirkon siipi tai haara. Merimieskirkko on täysin oma organisaatio, joka tekee