Kokkolan kaupunki joutuu palauttamaan hulevesimaksuja – oikeus katsoi, että maksuja perittiin ilman riittäviä päätöksiä

Päätöksen mukaan Kokkolassa perityille hulevesimaksuille ei ollut lain edellyttämää päätöspohjaa. Kaupunki velvoitettiin palauttamaan laskuilla kerätyt maksut muutoksenhakijoille.

Rakennusten katoilta rännejä pitkin virtaava sadevesi kuuluu kunnan hulevesijärjestelmään. Hallinto-oikeus arvioi ratkaisussaan, millä perusteilla hulevesimaksuja voidaan periä. Kuva: Risto Puolimatka
Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Kokkolan kaupungin hulevesimaksuja koskevat laskut vuosilta 2020–2023 ja velvoittanut kaupungin palauttamaan niillä perityt maksut kiinteistönomistajille.

Oikeuden mukaan maksujen perimiselle ei ollut lain edellyttämää perustetta.

Asia sai alkunsa, kun kiinteistönomi

