Suvi Minkkinen taipui Otepäässä niukasti kymppisakin ulkopuolelle – kamppailu maailmancupin kakkossijasta jatkuu kiivaana

Ranskan Lou Jeanmonnot varmisti sprintticupin voiton ja on viittä vaille myös kokonaiskilpailun voittaja.

Nuorten MM-kisoissa onnistunut Inka Hämäläinen jatkoi pirteitä otteitaan. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva
Paavali Pastila, STT
Keskipohjanmaa

Suvi Minkkinen jatkoi tasaisia otteitaan ampumahiihdon naisten maailmancupissa, kun Otepään pikakilpailu toi suomalaistähdelle perjantaina 11. sijan.

Minkkinen sortui pystypaikalla yhteen ohilaukaukseen. Hiihtoajoissa Minkkinen oli 22. nopein, ja suomalaisen kokonaisero ranskalaisvoittaja Julia Simon

