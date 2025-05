Kulttuuri

Kokkolan Kinojuhlillakin esiin nostettu iranilaisohjaaja voitti Cannesissa pääpalkinnon

Jafar Panahi hyödynsi elokuvassa omia vankilakokemuksiaan.

Jafar Panahi Cannesin elokuvajuhlilla Kultainen palmu -palkinnon kanssa. Kuva: Bertrand Guay

Anni Saari STT–AFP Keskipohjanmaa

Iranilaisen Jafar Panahin ohjaama elokuva It Was Just an Accident voitti lauantaina Cannesin elokuvajuhlien tärkeimmän palkinnon Kultaisen palmun.

Elokuva kertoo viidestä vangittuna olleesta iranilaisesta, jotka kohtaavat miehen, jonka he uskovat olleen heidän kiduttajansa vankilassa.

Kokkolassa Jafar Panahi oli esillä viime vuonna Kokkolan Kinojuhlilla. Kinojuhlien teemana oli Iran ‒ Nainen. Elämä. Vapaus. Sen myötä tapahtumassa esitettiin useita iranilaisten ohjaajien elokuvia.

Jafar Panahilta ohjelmistossa oli elokuva Offside. Se kertoo iranilaisista tytöistä, jotka yrittävät pojiksi naamioituneena päästä katsomaan jalkapallo-ottelua.

Vastaanottaessaan Kultaisen palmun Panahi kehotti iranilaisia jättämään erimielisyytensä sivuun ja työskentelemään vapauden eteen.

Panahi osallistui Cannesin elokuvajuhlille ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen, sillä häntä koskeva matkustuskielto kumottiin vuonna 2023.

– Cannes on isompi areena, ja sillä on omat ansionsa. Kaikkein eniten haluaisin kuitenkin istua Iranissa elokuvateatterissa tavallisten ihmisten kanssa ja katsoa tätä elokuvaa, sanoi Panahi AFP:lle tällä viikolla.

Panahin elokuvia ei esitetä Iranissa julkisesti. It Was Just an Accident piti kuvata salaa, kuten hänen elokuvansa jo vuosikymmenien ajan. Muuten käsikirjoitus pitäisi hyväksyttää hallinnolla, ja kriittisyys ei menisi läpi.

Panahi on sanonut, että elokuva peilaa kokemuksia vankilassa. Hän on tarkentanut, että ei niinkään sitä, mitä hänelle itselleen tapahtui vankilassa, vaan tuntojaan siitä, mitä hän kuuli vangeilta ja mitä näki.

Panahin viimeisin vankeustuomio Iranissa tuli propagandan levittämisestä.

Parhaan miespääosan palkinnon Cannesissa voitti brasilialainen Wagner Moura roolistaan elokuvassa The Secret Agent. Moni muistaa Mouran huumeparoni Pablo Escobarina Netflixin sarjassa Narcos.

Parhaasta naispääosasta palkittiin ranskalainen Nadia Melliti roolisuorituksestaan elokuvassa The Little Sister. 23-vuotias Melliti näyttelee 17-vuotiasta muslimityttöä, joka kamppailee identiteettinsä ja uskontonsa kanssa Pariisissa.