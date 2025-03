Kulttuuri

Kokkolassa kuullaan perjantaina yleisön rahoittama sävellys

Konsertin johtava kapellimestari Tomas Djupsjöbacka on huolissaan valtion leikkausten vaikutuksista kulttuurin kenttään.

Anni Saari Keskipohjanmaa

Kapellimestari Tomas Djupsjöbacka teki johtajadebyyttinsä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin edessä vuonna 2013. Kuva: Timo Varila

Tomas Djupsjäbacka on kokenut kapellimestari, jolla on pitkä historia Keski-Pohjanmaan kamariorkesterinkin kanssa. Nyt hänellä on plakkarissaan myös tuore Emma-palkintovoitto Kamariorkesterin kanssa tehdystä Finnish Accordion Concertos -levystä, joka sisältää kolme Kokkolan Talviharmonikka -festivaa