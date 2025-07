Kotimaa

Komissio leikkaisi viljelijätukia – Essayah vaatii suojattua osuutta

Suomelle on tärkeää, että rahoitus takaa ruoantuotannon jatkumisen ja kannattavuuden, sanoo maatalousministeri Sari Essayah.

Maatalouspolitiikan rahoituksen rakennetta uudistetaan merkittävästi komission budjettiehdotuksessa.

Heli Laakkonen, Sanna Nikula, STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maatalousministeri Sari Essayahin (kd.) mukaan on tärkeää, että tulevassa EU-budjetissa viljelijöiden tuille varataan oma suojattu osuutensa. Essayah kommentoi asiaa torstaina viestipalvelu X:ssä.

– Suomelle on tärkeää, että rahoitus takaa ruoantuotannon jatkumisen ja kannattavuuden, ja viljelijöiden tuloihin vaikuttavan rahoituksen, Essayah kirjoittaa.

EU-komission keskiviikkona julkaistussa budjettiesityksessä maataloustukia leikattaisiin. Leikkaamisesta huolimatta komissio esittää budjetin tuntuvaa kasvattamista noin 2 000 miljardiin euroon vuosille 2028–2034. Nykyinen budjetti on noin 1 200 miljardia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Jäsenmaakohtaisia lukuja ei ole vielä saatu, joten Suomen osuutta on ennenaikaista arvioida, Essayah sanoo maataloustuista.

Essayahin mukaan budjetin rakenteen muuttumisesta huolimatta iso osa nykyisistä maaseudun kehittämistoimenpiteistä on edelleen mukana CAP:ssä eli EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa.

Maatalouspolitiikan rahoituksen rakennetta uudistetaan merkittävästi komission budjettiehdotuksessa. Nykyisestä pilarirakenteesta luovuttaisiin.

Maataloustuet on uudessa mallissa yhdistetty samaan rahastoon aluetukien kanssa. Tästä on tarkoitus varmistaa noin 300 miljardia maataloudelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomessa on jo kannettu huolta siitä, että maatalousrahoituksen yhdistäminen aluekehitysrahoituksen kanssa yhdeksi uudeksi rahastoksi lisäisi epävarmuutta suomalaiselle ruokaketjulle.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) nostaa yhdeksi jatkoneuvotteluiden tärkeimmistä tavoitteista maatalouden rahoituksen ja suomalaisen ruoantuotannon turvaamisen.

– Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP) uudistetaan paljon, sen rakenne muuttuu. Kakkospilari poistetaan, mistä Suomella on ollut vahva saanto. Tuotantotuet kuitenkin säilyvät, Orpo kommentoi.

Orpon mukaan Suomen keskeinen viesti on, että maataloutta on voitava harjoittaa kannattavasti myös Suomen vaikeissa olosuhteissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Viljelijöiden tuloihin vaikuttavan rahoituksen turvaaminen on meille erittäin tärkeää. Tämä on neuvottelukokonaisuus, johon tullaan pistämään todella paljon paukkuja. Me turvaamme suomalaisen ruuantuotannon edellytykset ja huoltovarmuuden. Tämä vaatii paljon jatkotyötä.

Orpon mukaan ehdotuksessa on kuitenkin mukana jo nyt myös Suomelle tärkeitä elementtejä, kuten luonnonhaitta-alueiden ja nuorten viljelijöiden tukeminen, tuotantosidonnaiset tuet sekä maatalousinvestoinnit.