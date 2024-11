Ulkomaat

Kuinka alas pääset? – Donald Trump rikkoi kampanjassaan kaikki hyvän käytöksen rajat

Jos republikaanien Donald Trump onnistuu voittamaan Suomen aikaa keskiviikkona huipentuvan presidentinvaalin, johtopäätös vähemmistöihin kuuluville naisille ja tytöille on: "Vaikka olisitte miten päteviä, törkeinkin valkoinen mies on aina teitä parempi."

Matti Posio Matti Posio Keskipohjanmaa

Ex-presidentti Donald Trumpin huumorintaju on omaa luokkaansa. Viimeisinä päivinä ennen ratkaisevaa presidentinvaalia hän on muun muassa leukaillut, että vastaehdokasta Kamala Harrisia tukeva republikaani Liz Cheney sietäisi saada aseiden piiput suunnatuiksi päähänsä, koska tämä on "sotahaukka".

Toin