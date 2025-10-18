Paikallisuutiset
Kuratoitu kokonaisuus vanhaa tavaraa – Tiina Pessi-Tikkakoski pyörittää vintagepuotia Kaustisella
Tiina Pessi-Tikkakosken ensimmäinen ura oli ulkomailla Euroopan keskuspankin leivissä. Nyt hän pitää omaa Kaustisella omaa vintagepuotia.
Veteliläinen Tiina Pessi-Tikkakoski on avannut Second Stoori -nimisen vintagetavaran puodin Kaustisen osuusmeijerille.
Puoti toimi kesän ajan Vetelissä Taidekartanolla, jossa Pessi-Tikkakoskella oli käytössään yksi vähän isompi huone. Pian hän alkoi kuitenkin kaivata tilaa, jossa olisi erillinen paik