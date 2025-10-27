Paikallisuutiset
”Kyyti ei ollutkaan kylmää, kuten etukäteen pelättiin” – Junnikkalan sahan metsäosasto siirtyi osaksi Stora Ensoa toukokuussa
Markus Vuollet vastaa Kalajoen alueen puukaupoista, mutta tekee myös paljon muuta. Ympäristöasiat ja digitalisaatio ovat rikastuttaneet työtä.
Toukokuun alkupuolella Junnikkalan sahan metsäosastolla elettiin jännittäviä aikoja. Stora Enso oli ostanut Junnikkalan sahan ja metsäosaston työntekijät siirtyivät ison pörssiyhtiön palvelukseen yhdessä yössä.
Vaikka puunhankinta on toimintana samanlaista kaikkialla, asiat tehdään Stora Ensolla niin