Lähes joka kymmenes abortti tehdään noin vuoden sisällä synnyttäneille – imetys ei toimi ehkäisykeinona
Synnytyksen jälkeistä ehkäisyä tulisi suunnitella jo loppuraskaudessa, sillä ovulaatio voi tapahtua jopa synnytystä seuraavan kuun alussa. Tässä artikkelissa kerrotaan ehkäisymenetelmistä, jotka sopivat vasta synnyttäneelle ja imettävälle äidille.
Vuonna 2024 Suomessa tehtiin raskaudenkeskeytys 781 naiselle, jotka olivat synnyttäneet saman tai edellisen vuoden aikana. Tämä on 9 prosenttia kaikista vuoden aikana tehdyistä 8 645 abortista.
Yhteensä yli 18 prosenttia kaikista raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joilla oli taustalla juuri jo