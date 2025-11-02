Kulttuuri
Lapset tekevät oopperan Kokkolassa ‒ Aiheena tärkeä tulevaisuuden kysymys
Suomen Kansallisoopperan ja Mäntykankaan musiikkiluokkien yhteistyöprojekti, koululaisooppera Tähtiainesta esitetään marraskuussa.
Metalliryhmä, muoviryhmä ja pahviryhmä ovat kukin vuorollaan tulleet näyttämön etualalle ja tolkuttaneet laululla järkeä tulevaisuusministerin päähän.
Maata loputtomiin louhia ei saata / uutta planeettaa saada ei mistään.
Käynnissä ovat Tähtiainesta -koululaisoopperan toisen näytöksen harjoitukset Kes