Lapset tekevät oopperan Kokkolassa ‒ Aiheena tärkeä tulevaisuuden kysymys

Suomen Kansallisoopperan ja Mäntykankaan musiikkiluokkien yhteistyöprojekti, koululaisooppera Tähtiainesta esitetään marraskuussa.

Tähtiainesta-koululaisoopperassa esiintyjillä on isot lauluosuudet ja melkoisesti koreografioita. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Metalliryhmä, muoviryhmä ja pahviryhmä ovat kukin vuorollaan tulleet näyttämön etualalle ja tolkuttaneet laululla järkeä tulevaisuusministerin päähän.

Maata loputtomiin louhia ei saata / uutta planeettaa saada ei mistään.

Käynnissä ovat Tähtiainesta -koululaisoopperan toisen näytöksen harjoitukset Kes

