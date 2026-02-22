Urheilu

Leijonat kukisti Slovakian pronssiottelussa ja täytti Olympiakomitean mitalitavoitteen

Suomen joukkue mitalit kaulassaan. Kuva: Emmi Korhonen

Suomen jääkiekkomiehet saavuttivat historian kahdeksannen olympiamitalinsa ja viidennen "NHL-olympialaisissa".

Petteri Ikonen Keskipohjanmaa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Milano-Cortinan olympialaisten pronssiottelussa Slovakian maalein 6–1 ja kasvatti Suomen mitalisaaliin kuuteen. Tuo määrä oli myös Olympiakomitean mitalitavoite.

Mitali on Suomelle historian kahdeksas olympialaisten miesten jääkiekkoturnauksissa.

Leijonat on saavuttanut aiemmin hopean Calgaryssä 1988, pronssin Lillehammerissa 1994, pronssin Naganossa 1998, hopean Torinossa 2006, pronssin Vancouverissa 2010, pronssin Sotshissa 2014 ja kullan Pekingissä 2022.

Puolustaja Olli Määttä ja hyökkääjä Mikael Granlund olivat Milanossa pelanneista leijonista ainoat, jotka olivat mukana jo 12 vuotta sitten, jolloin NHL-pelaajat pelasivat olympiajäillä edellisen kerran.

Granlund haki sanojaan, kun häntä pyydettiin vertaamaan Sotshin ja Milanon pronssikokemuksia.

– Siitä on aikaa niin paljon. Päällimmäisenä jäi mieleen se, pelasin olympialaisissa viimeksi 12 vuotta sitten. Näitä ei tule joka päivä. Kun saat jotain mitalia vietäväksi mukaan, se on aika makea juttu, Granlund sanoi.

NHL-pelaajat ovat mukana olympialaisissa kuudetta kertaa, ja Suomi on rohmunnut kyseisistä kisoista eniten miesten jääkiekkomitaleita, viisi. Vain Salt Lake Cityn olympialaisissa 2002 Leijonat jäi ilman.

Taattua pronssiottelulaatua

Leijonien saldo olympialaisten pronssiotteluissa on rikkomaton. Suomi ei ole hävinnyt koskaan pronssiottelua, joka on kahden välierissä pettyneen joukkueen ottelu.

Mitali olisi maistunut molemmille joukkueille myöhään lauantai-iltana. Hienon turnauksen pelanneella Slovakialla on vain yksi jääkiekon olympiamitali (pronssi 2022), ja Suomelle mitali on ensimmäinen nykyisen päävalmentajan Antti Pennasen aikakaudella.

Leijonat jäi viimeiseksi NHL:n neljän maan huipputurnauksessa ja puolivälieriin MM-kilpailuissa viime vuonna Pennasen komennossa, joten maajoukkue käänsi kurssinsa hienosti.

Suomi voitti Milanossa jääkiekon miesten arvokilpailujen pudotuspeliottelun ensimmäistä kertaa sitten kevään 2022, kun Leijonat kukisti keskiviikkona puolivälierässä Sveitsin 3–2. Kanada päätti hallitsevan olympiavoittajan Suomen kultahaaveet perjantaina välierässä 3–2.

Pennanen nosti esille kapteeni Granlundin sekä taustajoukoista moninkertaiset olympiamitalistit GM Jere Lehtisen ja apuvalmentaja Ville Peltosen, jotka motivoivat Suomen pronssiotteluun välieräpettymyksen jälkeen.

– "Mikke" (Granlund) on yksi kaikkien aikojen parhaista Suomen maajoukkuekiekkoilijoista, Pennanen kehui kaksinkertaista maailmanmestaria ja kaksinkertaista olympiapronssimitalistia kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa.

Suomen olympiamenestykselle Pennasella ei ollut selitystä.

– Vaikea sanoa. Jääkiekko on yksi Suomen suosituimmista lajeista. Valmentajat tekevät yhteistyötä, ja meillä paljon hyviä pelaajia, kuten "Mikke" ja Miro, Pennanen viittasi vieressään istuneeseen puolustaja Miro Heiskaseen.

Kapanen pääsi irti

Suomi hävisi Slovakialle alkusarjassa 1–4, mutta tahti oli toinen myöhään lauantai-iltana.

Leijonat karkasi Sebastian Ahon täysosumalla avauserässä. Aho siivosi irtokiekon verkkoon Heiskasen laukauksen jälkeen.

Alavartalovammasta kärsineen Mikko Rantasen tilalle ykkösketjuun nostettu Oliver Kapanen hääri tilanteessa maskimiehenä ja pelasi muutenkin hyvin.

Heiskasen mukaan Rantasen poissaolo ei paljon haitannut.

– Meillä on paljon loistavia pelaajia. Olen todella ylpeä koko porukasta, Heiskanen tuumi.

Erik Haula laukoi toisessa erässä 2–0-lukemat Joel Armian syötöstä, mutta Slovakian painostus palkittiin erän viimeisellä minuutilla. Tomas Tatar hyödynsi pomppukiekon ja narutti maalivahti Juuse Saroksen, joka piti Leijonat pelissä vaikeina hetkinä.

Roope Hintz ja Kaapo Kakko paketoivat pelin kolmannen erän puolivälin pikamaaleillaan. Armia niittasi Leijonien viidennen ja Haula kuudennen täysosuman tyhjään maaliin.

Kanada ja Yhdysvallat pelaavat loppuottelun sunnuntaina. Leijonat matkustaa tuolloin pois kisakaupungista.

Granlundin tunnelmat olivat kaksijakoiset.

– Välierä jäi kaivelemaan. Olisimme voineet saada siitä enemmän, mutta olen ylpeä koko porukasta. Isosti mielessä on se, että oli mahdollisuus päästä loppuun asti. Tällä kertaa näin ja olemme iloisia pronssimitalista.