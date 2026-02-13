Urheilu

Leijonilla on ollut "hemmetin hyvä reissu"

Kapteeni Mikael Granlund ja Eetu Luostarinen torppaavat jutut joukkueen sisäisistä ongelmista.

Petteri Ikonen Keskipohjanmaa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue puhuttaa, pelasi se huonosti tai ei. Leijonat käänsi perjantaina tuloksellisen kurssinsa nousuun Milano-Cortinan olympialaisissa ja sai 4–1-voitolla Ruotsista tilaa hengittää, mutta porina joukkueen ympärillä ei lopu.

Anton Lundell ja Eetu Luostarinen juhlivat, kun kiekko on Ruotsin verkossa. Onnittelemaan tulossa myös Kaapo Kakko. Kuva: Emmi Korhonen/Lehtikuva

– Voitot auttavat aina. Meillä on ollut hyvä fiilis joukkueessa. Eka peli oli hyvä, mutta ei tarpeeksi hyvä voittoon. Teemme yhdessä töitä ja eteenpäin, päävalmentaja Antti Pennanen painotti.

Kisataipaleen ylle kertyi tummia pilviä, kun Leijonat hävisi keskiviikkona Slovakialle 1–4. Kriisitunnelmilta ei vältytty ainakaan joukkueen ulkopuolella, kun päävalmentaja Pennasen asema puhuttaa.

Sanoman urheilutoimitus kertoi perjantaina lähteidensä mukaan, että Suomen johtavat NHL-pelaajat keskustelivat kesällä Florida Panthersin mestarivalmentaja Paul Mauricen liittymisestä Leijonien valmennustiimiin olympialaisissa tai jopa korvaavan Pennasen päävalmentajana.

Maurice on Leijonien olympiajoukkueen pelaajien Eetu Luostarinen, Anton Lundell ja Niko Mikkola valmentaja sekä apuvalmentaja Tuomo Ruudun työpari Floridassa.

Kolmosketjun miehet Luostarinen ja Lundell ovat kuuluneet Leijonien parhaimmistoon Milanossa. He ovat raataneet alivoimaminuutteja ja loihtivat Ruotsia vastaan voittomaaliksi jääneen osuman, jonka Lundell teki Luostarisen ja Mikkolan esityöstä.

Ketjun kolmas mies Kaapo Kakko pohjusti Olli Määtän kanssa Nikolas Matinpalon avausmaalin.

Luostarinen yllättyi perjantain puheenaiheesta, Leijonien sisäisestä tilanteesta.

– Minulle tämä oli uusi uutinen, kun näin tänä aamuna otsikon, hän sanoi.

– Meillä on osaava pelaajisto ja valmennusryhmä. Ei ole mitään hätää. Pidämme katseen olennaisessa.

Antti Pennasen (kesk.) johtama valmennus heitti kivitervehdyksiä, kun peli päättyi Suomen voittoon. Kuva: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Oli joukkueen tila millainen tahansa, Pennasen aikakausi päävalmentajana on ollut vaisu.

Avauskaudella 2024–2025 Leijonat voitti 18 ottelua 29:stä ja hävisi 11. Saldo ei ollut katastrofi, mutta suoritukset arvokilpailuissa olivat.

Leijonat jäi viime helmikuussa Pohjois-Amerikassa pelatussa NHL:n neljän maan huipputurnauksessa viimeiseksi ja voitti yhden ottelun kolmesta.

Jo tuolloin heräsi kysymys, mikä on Pennasen ote NHL-miehistä?

Kapteeni Mikael Granlund seisoo Pennasen tukena ainakin Milanossa.

– Meillä on ollut täysi luotto koko ajan valmennusjohtoon. En ymmärrä, mistä nämä (jutut) tulevat. Tämä on ollut hemmetin hyvä reissu.

Leijonat voitti kuusi ottelua kahdeksasta toukokuussa MM-kilpailuissa Tukholmassa, mutta peli oli nihkeää. Puolivälierätappion myötä turnaus oli epäonnistunut, eikä tällä kaudella ole sujunut kummoisesti EHT-jäillä. Kuudesta ottelusta on tullut vain kaksi voittoa.

Olympialaiset NHL-miehineen ovat erilaiset kekkerit kuin MM-kilpailut tai EHT, mutta tappio Slovakialle ei vahvistanut kuvaa maajoukkueen iskukyvystä.

Ruotsi-ottelun jälkeen Leijonien ongelmat vaikuttavat pieniltä. Perjantaina joukkueenjohtaja Mika Kortelainen kantoi kiireesti toisella erätauolla lehdistökeskuksen kahvitarjoilupöydästä pöntön kohti joukkueen tiloja.

Loppuiko pelaajilta juotava?

– Varmaan huollolta oli loppu. He tekevät kovasti hommia, ja on pitänyt saada kofeiinia kehoon, Luostarinen naurahti.

Leijonien olympiakullan puolustaminen on elossa. Kaikki joukkueet pääsevät pudotuspeleihin, mutta pelin virittämiseen ei ole yhtä paljon aikaa kuin MM-kilpailujen ylipitkiksi venytetyissä alkusarjoissa.

Puhe Leijonien ympäriltä ei lopu, mutta Pennanen kommentoi niukasti tilannettaan.

– En ole kuullut aiemmin, enkä lähde kommentoimaan spekulaatioita sen enempää. Tiedän liian vähän, että lähtisin kommentoimaan spekulaatioita.

Suomi kohtaa lauantaina Pennasen edeltäjän Jukka Jalosen luotsaaman Italian alkusarjan päätöskierroksella.

Kaksinkertainen maailmanmestari Granlund tietää, että Leijonat kiinnostaa.

– Keskustelut eivät haittaa yhtään. Tiedämme, miten asiat ovat joukkueessa. Turnausta on paljon jäljellä.