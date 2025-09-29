Paikallisuutiset
Lestijärvellä vesikatko – Väliaikainen vedenjakelu Sale Lestijärveltä
Lestijärvellä vedenjakelu on keskeytynyt maanantaina iltapäivällä vedenpumppaamossa havaitun vian vuoksi, tiedottaa Lestijärven kunta. Katko alkoi kello 13, ja sen kestosta ei ole vielä tarkkaa tietoa.
Häiriö koskee useita alueita, muun muassa Parantaa, Änäkkälä–Mattilaa, Kirkonkylää, Kangasviertä, Niemeä sekä Sikosaaresta Mustalahteen ulottuvaa aluetta.
Kunta järjestää asukkaille väliaikaisen vedenjakelun. Vettä saa kello 16 alkaen Sale Lestijärveltä viiden litran kanistereissa, yksi per talous.
Tiedotteessa kunta pahoittelee häiriöstä aiheutuvaa haittaa ja lupaa tiedottaa vedenjakelun palautumisesta heti, kun lisätietoa on saatavilla.