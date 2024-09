Paikallisuutiset

Liian monelle kokkolalaisnuorelle tuttua: omaisuutta häviää treenin aikana pukuhuoneesta

Tiedossa on useampi tapaus, jossa tavaroita on hävinnyt Kokkolassa Santahaan urheilupuistossa sijaitsevan hallin pukeutumistiloista.

Katariina Poranen Keskipohjanmaa

Kipparihalli on tullut harmillisen kuuluisaksi siitä, että useampi nuori on joutunut kohtaamaan pukuhuoneessa harmillisen näyn: omaisuutta on hävinnyt sillä välin, kun nuori on ollut hallilla treenaamassa.

Pohjanmaan poliisille on tullut Kipparihallin alueelta kaksi ilmoitusta näpistyksestä syyskuuss