Urheilu
Liverpool, Bayern ja Atletico Mestarien liigan puolivälieriin
Liverpool käänsi otteluparin, Bayern murskasi ja Atletico eteni jatkoon.
Liverpool, Bayern München ja Atletico Madrid varmistivat myöhään keskiviikkona paikkansa jalkapallon miesten Mestarien liigan puolivälierissä.
Englantilainen Liverpool voitti kotikentällään turkkilaisen Galatasarayn maalein 4–0 ja eteni ensimmäisen osaottelun häviön jälkeen jatkoon yhteistuloksella 4–1.
Saksalainen Bayern München varmisti niin ikään kotonaan selvän 4–1-voiton italialaisesta Atalantasta, ja puolivälieräpaikka tuli tuloksella 10–2.
Espanjalainen Atletico Madrid puolestaan hävisi lontoolaisen Tottenhamin vieraana lukemin 2–3, mutta vei silti otteluparista voiton yhteistuloksella 7–5.
Aiemmin keskiviikkona Barcelona voitti Newcastlen maalein 7–2 ja varmisti yhteistuloksella 8–3 paikkansa puolivälieriin.
Samalla selvisivät loputkin puolivälierien otteluparit. Liverpool kohtaa PSG:n, Bayer München Real Madridin ja Barcelona Atletico Madridin. Tiistaina oli jo varmistunut Sportingin ja Arsenalin kohtaaminen. Puolivälierät pelataan huhtikuussa.
Tiistain ottelussa Real Madridin maalilta pois vaihdettu Thibaut Courtois on loukkaantunut. Seura tiedotti tähtimaalivahdin kärsivän reisilihaksen vammasta. Vamma saattaa vaatia viikkojen kuntoutuksen.
33-vuotias Courtois on joukkueelleen äärimmäisen tärkeä palanen ja täysin selkeä ykkösmaalivahti.
Courtoisin tilalle toisessa neljännesvälierässä vaihdettu ukrainalaisvahti Andri Lunin oli pelannut tämän vuoden puolella vain yhden ottelun ennen tiistaita.
Real Madridilla on edessään paitsi Mestarien liigan puolivälierät myös Madridin paikallisottelu Espanjan La Ligassa.