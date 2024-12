Paikallisuutiset

Lohtajan kunnantalo vaihtoi virallisesti omistajaa – Näin uusi omistaja kommentoi jatkoa

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Lohtajan entinen kunnantalo oli myynnissä huutokaupassa. Pitkällinen prosessi sisälsi käänteen poikineen. Kuva: Jukka Lehojärvi

Lohtajan entisen kunnantalon kauppakirjat on nyt virallisesti allekirjoitettu. Pitkällinen myyntiprosessi on sisältänyt käänteitä kerrakseen, ja sen eri vaiheita on puitu hallinto-oikeuttakin myöten.

Kunnantalosta teki voittavan tarjouksen virolainen Indrek Varjun, jonka tarjouksen Kokkolan kaupunki