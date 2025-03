Mielipiteet

Lukijalta: Ilman mielenterveyttä ei ole todellista toimintakykyä

Outi Hakunti ja Ulpu Keränen Keskipohjanmaa

Mielenterveys on elämän peruspilari. Ilman sitä ei ole todellista toimintakykyä, osallisuutta tai hyvinvointia. Siksi on tunnistettava vakava tosiasia: nuorten, nuorten aikuisten ja ikääntyneiden mielenterveyden tila on tällä hetkellä hälyttävä.

Nuorten hyvinvoinnin erot ovat kasvaneet, ja ongelmat k