Mielipiteet

Kirjoittajat ovat huomanneet, että lapsille pitää nykyisin selittää sadut auki. Kuva: Pekka Peura

Lukijalta: Leivomme koulussa lukukakkuja kun lapsi oppii lukemaan

Marika Etelämäki ja Marika Keränen Keskipohjanmaa

Lasten sanavarasto on heikentynyt, esitelmien teko on haastavaa ja lapset tarvitsevat lukemisen tueksi yhä enemmän visuaalisuutta. He eivät pysty "maalaamaan" tarinasta taulua mieleensä, vaan heidän on nähtävä kuva.

Kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta. Päivän merkitys on tärkeää nos