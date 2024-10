Mielipiteet

Kirjoittaja on vaikuttunut Anna Pukkilan työstä Kokkolan kaupunginteatterin Tänä iltana: Lola Blau -näytelmässä. Kuva: TOMAS JAKOBSSON/KOKKOLAN KAUPUNGINTEATTERI

Lukijalta: Lola Blau ja Zarah Leander vakuuttivat!

Kari Huhta Keskipohjanmaa

Kokkolassa on saatu kokea lyhyessä ajassa kaksi hienoa musiikkipitoista esitystä, kun Kokkolan Kaupunginteatterin oma Tänä iltana: Lola Blau saapui Snellman-salille ja heti perään tuli itse Zarah Leander vierailulle Kaupunginteatterin päänäyttämölle. Yhteistä niille on se, että pääosassa on omista e