Mielipiteet

Terveysasemat ja myös niiden neuvolat ovat tärkeitä paikallisille asukkaille. Kuva: Eila Kilpeläinen

Lukijalta: Säilytetään Lohtajan terveysasema

Sirpa Orjala Keskipohjanmaa

Meillä on pieni ja mukava terveyskeskus Lohtajalla. Tarvitsemme nämä hienosti toimivat palvelut jatkossakin. Lääkäri ei ole joka päivä tavattavissa, vaan hoitajavetoisesti on menty elokuusta asti. Lääkäri käy kyllä, ja jos lääkäri ei ole paikalla, häntä on voitu konsultoida.

Tarve lääkärille olisi ky