Mielipiteet

Lapsi ei ole vain tulevaisuuden työnkuvansa muovailuvaha, vaan jotakin jo nyt, toteaa kirjoittaja. Kuva: Timo Varila

Lukijalta: Sinusta voi tulla mitä tahansa" – kaunis ajatus, mutta harhaanjohtava

Einla Reet Keskipohjanmaa

Jäin hiljattain pohtimaan eränlaista opetusta, jonka monikin on elämässä kuullut: "Sinusta voi tulla mitä tahansa." Lause on tarkoitettu kannustavaksi, ehkä lohdulliseksikin, mutta tarkemmin ajateltuna se on myös julma ja edesvastuuton viesti lapselle.

Totuus on, ettei kaikista voi tulla mitä tahansa