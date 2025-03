Mielipiteet

Lukijalta: Soite on oikealla tiellä – Työtapoja uudistamalla ja kehittämällä tuloksiin

Helinä Marjamaa Keskipohjanmaa

Hyvinvointialueella on tehty hyvää työtä uudistamalla työtapoja ja organisoimalla palvelujen tuottamista. Tuloksia on jo näkyvissä. Yksi mittari on talouden oikea suunta eli alijäämän pieneneminen, ja se on toteutunut.

Uudistaminen vaatii johtamista ja koko henkilökunnalta tavoitteellista työotetta.