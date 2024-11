Mielipiteet

Kirjoittajien mukaan suurimmalla osalla lapsista ja nuorista menee hyvin, mutta eriarvoisuus kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Kuva: Sirkku Rautio

Lukijalta: Unohtuuko Kokkolan ja Soiten päätöksenteossa lapsille koituvat seuraukset?

Kirjoittajat kaipaisivat tarkempaa arviointia siitä, miten yhtä aikaa toteutuvat maan hallituksen, Kokkolan kaupungin että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen leikkaukset kohdistuvat kohtuuttomasti lapsiin.

Camilla Jokela ja Pia Leinonen Keskipohjanmaa

33 vuotta sitten Suomessa astui voimaan YK:ssa laadittu lapsen oikeuksien sopimus. Kyse on lain tasoisesta ihmisoikeussopimuksesta, jossa keskeistä on se, että lapsia koskevassa päätöksenteossa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Lapsen edun ensisijaisuuden periaate velvoittaa myös kuntien ja h