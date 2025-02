Ihmiset

Maalaiselämä lampaineen on tie kuvataiteilija Marjaana Hinkan sydämeen – ”Kaupungissa vain haahuilisin”

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Marjaana Hinkka ottaa perheen ”lemmikin”, komean mustan kukon, herra Tankin, välillä sisälle taloon, jossa se kopsuttelee menemään pitkin lattioita. Taustalla eskarilainen Lilja. Kuva: Pirkko Högkulla

Kaupunkilaistytöstä kasvoi maalaisemäntä kun Marjaana Hinkka muutti Pietarsaaresta Evijärvelle Inan saareen. Lapsuudenkesistä tuttuihin maisemiin vei rakkaus. Evijärveläistä elämänmenoa on takana nyt kolmetoista vuotta Pekka-puolison, eskarilaisen Liljan ja kolmasluokkaisen Hilman, 30 suomenlampaan sekä sisällä uuden hirsitalon lämmössä viihtyvän komean mustan kukon, herra Tankin kanssa.

Vaikka 41-vuotias Marjaana Hinkka pitääkin maalaisemännäksi tituleeraamista vahvasti liioitteluna, piilee nimikkeessä hitusen totuuttakin. Hän näet rakastaa ajatusta omavaraisena pientilallisena häärimisestä askareissaan lehmien ja lampaiden parissa sekä tilusten hoitamisesta Inanjärven rannalla. Ajatuksen hän tietää jäävän haavekuvaksi, mutta ainahan voi vaalia utopiaa majasta, omavaraisuudesta ja luontoyhteydestä sekä harjoittaa hiljaista vastarintaa kulutuskulttuuria vastaan, kuten hän otsikoi opinnäytetyönsä kuvataidelinjalla.

– Välillä tuntuu, että olen syntynyt väärälle vuosituhannelle. Olisin ehkä sopinut paremmin sadan vuoden takaiseen maatalousyhteiskuntaan, jossa enemmistö sai elantonsa maanviljelystä. Kaupunkiin minun olisi enää vaikea sopeutua, varmaan vaan haahuilisin kun ei olisi navettaa mihin mennä eikä luonto olisi vastassa kun astuu ovesta ulos, pohdiskelee Marjaana Hinkka.

Kukko herra Tankki tykkää katsella tuttua maalaismaisemaa Marjaana Hinkan olkapäältä. Se on myös tuttu näky monissa yleisötapahtumissa Evijärvellä. Kuva: Pirkko Högkulla

Omavaraisuuden tavoittelemisen osalta Hinkka huomauttaa, että perheen tämänhetkinen omavaraisuus riittää tässä elämänvaiheessa, kun pitää ehtiä tehdä muutakin kuin hoitaa lampolaa.

Lämmön ja ruoan osalta pärjättäisiin periaatteessa kuukausi huoletta. Omasta kaivosta saa vettä, lämpöä saa massiivisesta, leivinuunilla varustetusta, uunista yksikerroksisen hirsitalon keskellä. Halkoja tehdään oman metsän puista omaan liiteriin, ja muillekin. Kotivaraa on ruokakomerossa ja pakastimessa. Perunoistakaan ei kylässä tule heti pulaa, koska viljelijöitä löytyy.

– Kerran viikossa käyn ruokakaupassa ja ostokset suunnittelen etukäteen. Listan noudattamisessa auttaa, etten ole herätysostoksia tekevää tyyppiä. Ruokahävikkiä meillä ei synny käytännössä yhtään. Kaikki ruoka, mitä tehdään, myös syödään. Kukolle saattaa jäädä murusia nokittavaksi, naurahtaa Marjaana Hinkka.

Vaatteita hankitaan vain tarpeeseen ja mahdollisuuksien mukaan kierrätyksestä. Tässä auttaa esimerkiksi reilu vuosi sitten Evijärven kirkonkylälle perustettu vaatepankki, jonne voi viedä ja josta voi maksutta hakea hyväkuntoisia vaatteita kaiken ikäisille tarjonnan mukaan.

Sielun lintu tuo viestin lähdön hetkestä Marjaana Hinkan keramiikkateoksessa "Tervehdys taivaasta". Kuva: Pirkko Högkulla

"Muu tekeminen" tarkoittaa Marjaana Hinkalle päivätyötä kunnanvirastossa sivistystoimen toimistonhoitajana neljänä päivänä viikossa, yhteisiä vapaahetkiä perheen kanssa ulkoillessa kesät talvet sekä taideharrastusta henkilökohtaisena voimanlähteenä.

Tauluja maalatessa, keramiikkaa luodessa ja installaatioita rakentaessa vierähtää useampi tunti viikoittain.

Kuvataiteilijaksi hän valmistui nelikymppisenä Pietarsaaren Noviasta viime keväänä kahden vuoden opintovapaalla. Taidemaailmaan tuore kuvataiteilija halusi heti myös osallistua aktiivisesti, työskentelemällä ja näyttelyjen kautta. Ja taidetta hän haluaa tehdä sellaisella reseptillä, joka saa katsojassa liikahtamaan jotain. Mitä merkitystä pelkästään itselle tehdyillä teoksilla olisi, jos ne jäävät näkymättömiksi muille eivätkä ne jollain tavalla koskettaisi, ilahduttaisi tai surettaisi ketään.

– Kuvataide on aina viehättänyt minua ja päätin toteuttaa unelmani oppia siitä lisää kun lapset olivat kasvaneet vähän isommiksi. Opiskelu kartutti kokemusta ja antoi uudenlaista virettä tekemiseen. Haluan luoda käsilläni uutta. Ja joku viisashan sanoi, että taiteilija tekee taidetta, ei se sen mutkikkaampaa ole, huomauttaa Marjaana Hinkka.

Nuorempana hän kävi Kuusamon kansanopistossa kuvataidelinjan. Taide oli sivuaineena kuvoissa mukana myöhemmin myös Lapin yliopistossa Rovaniemellä, sosiologiopintojen ohessa.

Teoksia syntyy enemmän spontaanisti, vähemmän päämäärätietoisesti.

Vyyhdinpuu muuttui Marjaana Hinkan käsittelyssä mobileksi, jota koristavat kuivatuista marjoista tehdyt helminauhat ja kattilankannet, joihin hän on piirtänyt mustekynällä lampaiden muotokuvat. Kuva: Pirkko Högkulla

Taidetta Marjaana Hinkka tekee enemmän spontaanisti, vähemmän päämäärätietoisesti. Työskentelyssä painottuu hetkessä eläminen ilman ennalta määrättyä tavoitetta.

– Taide on luovuutta ja minulle se on ennen kaikkea mielen leikkiä, leikinomaisuutta.

Inspiraation pohjattomana lähteenä pulppuaa luonto. Usein aiheet tulevat kuin annettuna.

– Vanhat kansatarinat kiinnostavat ja metsänpeikot antavat mielikuvitukselle taiteelliset siivet.

Kerrottavaa saven ja siveltimen kautta voi ammentaa suvun historiastakin.

– Olemme molemmat evakkojen jälkeläisiä. Pekan isoäiti on Hiitolasta, minun ukki Wärtsilästä. Kummallakin on vanhastaan sukua myös täällä Inassa. Täällä vietin lapsena kaikki kesät sukulaisten luona.

Maalauksessa Evakkojen perilliset vuodelta 2022 ovat Marjaana ja Pekka Hinkka. Molempien isovanhemmat ovat Karjalasta, Hiitolasta ja Wärtsilästä. Kuva: Pirkko Högkulla

Sielun lintu tuo viestin lähdön hetkestä Marjaana Hinkan keramiikkateoksessa "Tervehdys taivaasta". Lintunen se siihen lennähti taivaasta vuorossa olevan lähtijän pään päälle ja sai tämän kasvoille aikaan hämmästyneen ilmeen. Joko nyt on aika, tuntuu hahmo ihmettelevän.

Toisiin keraamisiin kasvoihin on ikuistunut "Nukkuja", jonka pää on koristeltu kukon sulilla.

– Painoin keramiikkaan herra Tankin sulkia, joita kerään kun sillä on kerran vuodessa isompi sulkasato. Samoin käytän taideprojekteissa kerittyä lampaanvillaa, jolla ei tahdo olla kysyntää muuhunkaan tarkoitukseen, Hinkka huomauttaa.

Mobileksi muuttunutta vyyhdinpuuta koristavat kuivatuista marjoista tehdyt helminauhat, ja siinä kolisevat kattilankannet, joihin hän on piirtänyt mustekynällä lampaiden muotokuvat.

”Lampaiden hoito tuntuu merkitykselliseltä työltä eläinten hyvinvointia ja ruoantuotantoa ajatellen”.

Lampolan yhdessä hoitaminen on pariskunnalle elämäntapa ja harrastus.

– Lampaiden hoito tuntuu merkitykselliseltä työltä eläinten hyvinvointia ja ruoantuotantoa ajatellen.

Eläimet on hoidettava päivittäin, vuoden ympäri on annettava ruokaa ja vettä. Tarjolla on omassa pellossa kasvatettavan heinän lisäksi täysrehua. Karitsointiaika on ihanaa ja ihmeellistä keväällä ja tuolloin lampola myös sitoo enemmän meidänkin aikaa. Kesällä lampaat joskus innostuvat lähtemään porukalla kylille, ja eikun äkkiä perään pyörällä, Hinkka naurahtaa.

Väinöntalon museon pihapiiriin lampolasta suunnataan ensi kesänäkin laidunhommiin. Myös herra Tankki ilostuttaa monia yleisötapahtumia tuttuna hahmona.

Lampaat ovat laiduneläiminä niittäneet tilan heinikkoa, raivanneet pusikkoa rantakaistaleella ja hoitaneet maisemaa aina 1950-luvulta asti. Nekin ovat isäntäväen tavoin maisemaan juurtuneet.

Marjaana Hinkka Sosiologi, kuvataiteilija, lampuri. Kotoisin Pietarsaaresta, tyttönimeltään Peltola, ikä 41 vuotta. Asunut vuodesta 2012 lukien Evijärvellä Inan saaressa. Perheeseen kuuluu Pekka-puoliso, esikouluikäinen Lilja ja kolmasluokkalainen Hilma. Tilalla on 30 lammasta ja yksi kodin sisätiloissa viihtyvä kukko. Töissä kunnanvirastossa sivistystoimen toimistonhoitajana. Harrastaa taidetta. Taiteellinen tuotanto koostuu figuratiivisista maalauksista, keramiikkaveistoksista ja installatiivisista kokonaisuuksista. Osallistunut yhteisnäyttelyihin Rovaniemellä, Kuusamossa ja Pohjanmaalla sekä pitänyt omia taidenäyttelyjä Pohjanmaalla. Ajankohtaista: Taidenäyttely Pietarsaaren kirjastossa maalis- ja huhtikuussa.

Näyttely Pietarsaaressa pohtii, miltä paikka tuntuu

Pietarsaaren kirjastossa avautuu kuvataiteilija Marjaana Hinkan näyttely Paikan tuntu. Näyttely kertoo paikoista, jotka ovat tavalla tai toisella vaikuttaneet pietarsaarelaislähtöiseen taideharrastajaan Evijärven Inan saaresta.

Lähtökohtana taidenäyttelyn teoksille on kuvataiteilijan huomio siitä miten koetut paikat tuntuvat aina jollain tavalla - niissä on oma haju, valo, äänet, tekeminen, muistot, ihmiset ja eläimet.

– Eniten itsessäni tuntuva paikka on harvaan asuttu maaseutu. Karitsointi on keväällä eniten tuntoja ja tekemistä herättävä tapahtuma. Maaseudulla ja lampurina maatilalla on omat vuodenkiertoon liittyvät työt, jotka ruumiillistuvat ja ovat merkittävä osa koko paikan tuntua, Marjaana Hinkka kuvailee.

Miltä paikka tuntuisi ilman lampaita? Entä, miltä tyhjilleen jäänyt mielisairaala tuntuu paikkana? Millainen paikan tuntu tekee kodin?

Paikan tuntu -näyttely pohtii tekijänsä sanoin paikkoja tiloina, joissa nykyisyys nivoutuu erottamattomaksi osaksi aikaisempia tapahtumia. Viestinä on, että mennyt aika ja tapahtumat ovat osa paikkaa ja niitä on mahdotonta sivuttaa.

– Taidenäyttelyssäni on pieniä palasia paikan tunnusta.

– Paikan tunnun on kuvattu muodostuvan kokemusten kautta käyttämällä kaikkia aisteja. Merkityksellisten paikkakokemusten muodostumisessa on korostettu muiden ihmisten merkitystä eli sosiaalista ympäristöä, toteaa Marjaana Hinkka.

Näyttely on esillä Pietarsaaren kirjastossa 1.3.-28.4.