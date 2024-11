Paikallisuutiset

Maanantain runsaat sateet sulattavat lumet – Länsi-Suomeen on annettu jopa tulvavaroitus

Jenna Rautio, Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan ennustetaan alkuviikosta kaupunkitulvia. Kuva: Jane Iltanen

Alkavan viikon varoituskartta loistaa värikkäänä, kun lännestä etenevä säärintama saapuu Suomeen maanantain vastaisesta yöstä alkaen.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula kertoo, että maanantaina on odotettavissa koko maahan vettä sen monessa olomuodossa. Sade alkaa Hoppulan mukaan lumena, sitten räntänä ja lopulta vetenä rintaman edetessä lännestä itään.

Sade on runsasta maanantain aikana. Länsi-Suomeen on annettu maanantaiksi sadevaroitus, ja Hoppulan mukaan paikoin on odotettavissa jopa 50 millimetrin sademäärää. Runsas sade sulattaa lumet, minkä seurauksena Ilmatieteen laitos on antanut Länsi-Suomeen myös tulvavaroituksen.

Lounaisimmassa Suomessa lämpötilat myös nousevat reippaasti, ja jopa kymmenen asteen lämpötilat ovat maanantaina mahdollisia. Pohjois-Suomessa lämpötila on korkeimmillaan viisi astetta.

Keski-Pohjanmaalla Ilmatieteen laitos varoittaa maanantaina huonosta ajokelistä lumi- tai räntäsateen vuoksi. Pohjanmaalla sateet ja lumen sulaminen aiheuttavat kaupunkitulvia ja saavat joet tulvimaan. Ennusteen mukaan tulva voi aiheuttaa Pohjanmaalla myös rakennusvahinkoja tiistaina ja keskiviikkona.

Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ajokeli muuttuu erittäin huonoksi maanantaina aamuyöstä alkaen lumi- tai räntäsateen vuoksi. Sateet ja lumen sulaminen voivat aiheuttaa kaupunkitulvia sekä pienten jokien ja purojen tulvimista maanantain ja tiistain aikana.

Vaarallisen liikennesäävaroituksen, sadevaroituksen ja tulvavaroituksen lisäksi maanantaina on Itämerellä voimassa aallokkovaroitus, korkean meriveden varoitus ja tuulivaroitus.

Läntisellä merialueella esiintyy maanantain aikana myrskytuulta, kun tuuli voi voimistua 21 metriin sekunnissa.

Ruotsin ja Norjan päällä oleva säärintama siirtyy koko Suomen ylle maanantaiaamuna kello yhdeksään mennessä.

Säärintaman edetessä sisämaahan sateet muuttuvat lumesta vedeksi. Etelä- ja Länsi-Suomessa vesisateet jatkuvat koko maanantain, mutta Pohjois-Suomen sateet väistyvät mahdollisesti jo iltapäivän aikana. On mahdollista, että Lapin ja Pohjois-Karjalan alueella säärintama sataa pelkkänä lumena.

Tiistaipäivän aikana rintama on vielä Itä-Suomen päällä, mutta viikon puolivälin jälkeen sateet väistyvät viimeistään pois.