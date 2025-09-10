Kulttuuri

Malin Bromanin viimeinen kausi Kamariorkesterin johtajana alkaa hänelle poikkeuksellisella konsertilla

Klangi käynnistää kampanjan, jossa opiskelijat pääsevät ilmaiseksi konsertteihin ja voivat voittaa käynneistä rahapalkintoja.

Ruotsalainen viulisti Malin Broman on toiminut Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin taiteellisena johtajana vuodesta 2019. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Malin Bromanin aika Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin taiteellisena johtajana on edennyt viimeiseen kauteen. Bromanin mukaan hänen suhteestaan orkesteriin on kuudessa vuodessa tullut vahva.

– Halasin kaikkia kun nyt tulin harjoituksiin. Tunnemme toisemme niin hyvin, hän toteaa.

Kamariorkesterissa leim

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä