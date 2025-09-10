Kulttuuri
Malin Bromanin viimeinen kausi Kamariorkesterin johtajana alkaa hänelle poikkeuksellisella konsertilla
Klangi käynnistää kampanjan, jossa opiskelijat pääsevät ilmaiseksi konsertteihin ja voivat voittaa käynneistä rahapalkintoja.
Malin Bromanin aika Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin taiteellisena johtajana on edennyt viimeiseen kauteen. Bromanin mukaan hänen suhteestaan orkesteriin on kuudessa vuodessa tullut vahva.
– Halasin kaikkia kun nyt tulin harjoituksiin. Tunnemme toisemme niin hyvin, hän toteaa.
Kamariorkesterissa leim