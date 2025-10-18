Kokkola-lehti
Matkailuoppaat saapuvat Kokkolaan eri puolilta maata –Yli 400 vuotta vanhassa kaupungissa on monenmoista ihmeteltävää
Kokkolan maanmainiot matkailuoppaat ovat viime ajat paiskineet hartiavoimin töitä. Toki töitä on riittänyt ihan tavan ihanissa kaupunkiopaskierroksissa. Nyt lisäksi on järjestelty Kokkolaan Valtakunnallisia Opaskoulutuspäiviä .
Ihan ensimmäistä kertaa ei Kokkolassa järjestetä Valtakunnallisia opaskoulutuspäiviä, mutta suhteellisen harvinaista herkkua ne ovat.
– Edellisen kerran opaskoulutuspäivät vietettiin Kokkolassa parikymmentä vuotta sitten, summaa matkailuopas Martti Nykänen.
Ilmoittautuneita opaspäiville on hyvänlaises