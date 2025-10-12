Paikallisuutiset
Matleena Välimäellä on harvinainen sairaus, jonka vuoksi hän puhuu silmillään - Näin tietokone tulee avuksi
Ylivieskalaistytöllä on harvinainen Rettin oireyhtymä, jonka vuoksi hän ei pysty puhumaan eikä kävelemään. Tietokoneen avulla hän pystyy sanoittamaan tunteitaan ja kokemuksiaan.
Pienellä vaalealla tytöllä on intensiivinen katse. Kun hän vastaa kyllä, hän katsoo pitkään suoraan silmiin. Kun vastaus on ei, hän katsoo poispäin.
Näin kommunikoi Matleena Välimäki, 11-vuotias koululainen, jolla on puolentoista vuoden ikäisenä todettu Rettin oireyhtymä. Se on harvinainen neurologin