Matleena Välimäellä on harvinainen sairaus, jonka vuoksi hän puhuu silmillään - Näin tietokone tulee avuksi

Puheterapeutti Johanna Heikkilä ja Matleena Välimäki juttelevat päivän säästä tietokoneen avulla. Kuva: Timo Varila

Ylivieskalaistytöllä on harvinainen Rettin oireyhtymä, jonka vuoksi hän ei pysty puhumaan eikä kävelemään. Tietokoneen avulla hän pystyy sanoittamaan tunteitaan ja kokemuksiaan.

Päivi Savela Keskipohjanmaa

Pienellä vaalealla tytöllä on intensiivinen katse. Kun hän vastaa kyllä, hän katsoo pitkään suoraan silmiin. Kun vastaus on ei, hän katsoo poispäin.

Näin kommunikoi Matleena Välimäki, 11-vuotias koululainen, jolla on puolentoista vuoden ikäisenä todettu Rettin oireyhtymä. Se on harvinainen neurologin