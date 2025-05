Mielipiteet

Kuva: Kimmo Brandt

Mauri Peltokankaan kolumni: Puoliväli! Missä mennään?

Mauri Peltokangas Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hallituskausi on nyt puolivälissä, kunta- ja aluevaalit on käyty ja puoliväliriihen anti on julkaistu. Mitä jäi käteen ja miten edetään? Ei auta selittely, vaaleissa kävi kuin viime lauantaisessa surullisenkuuluisassa nyrkkeilymatsissa – turpaan tuli. Kanveesista on kuitenkin noustava sillä tarmokku