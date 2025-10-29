Kotimaa
Monissa verkkopalveluissa tietoliikennehäiriöitä – Microsoft tutkii pilvipalvelunsa toimintojen ongelmaa
Monissa verkkopalveluissa on ilmennyt tietoliikennehäiriöitä tänä iltana. Teknologiayhtiö Microsoft kertoo tutkivansa ongelmaa, joka vaikuttaa useisiin Azure-pilvipalvelunsa toimintoihin. Katkosseurantasivusto Downdetectorin mukaan häiriöilmoituksia on tullut useista Microsoftin palveluista.
Yhdysvaltalaismedia CNBC:n mukaan häiriö alkoi vain tunteja ennen kuin Microsoftin on määrä julkaista kolmannen vuosineljänneksen tulos.
Suomessa esimerkiksi Terveystalon ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) verkkosivuille ei pääse.