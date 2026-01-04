Kokkola-lehti

Muraalin paikkaa mietitään nyt Kokkolassa – Patsastelijat katselevat taideteokselle ”reilun kokoista” seinää, tarpeeksi keskeiseltä paikalta

Kokkolalaisaktiivit Patsastelijat sai alkunsa muutama vuosi sitten toteamuksesta: Kokkolassa ei ole yhtään nimettyä veistosta tai patsasta nais- tai muunsukupuolisesta henkilöstä.

Patsastelijat julkaisi vuonna 2024 hurmaavan teoksen Kadonneet tanssikengät ja muita tarinoita Keski-Pohjanmaalta. Kuva: Minna Mustonen

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Vuonna 2023 Kälviälle toteutunut Lucina-veistos (Lucinan ystävät) oli merkittävä askel julkisen taiteen tasa-arvokentällä, mutta edelleen tehtävää riittää, toteaa Patsastelijat.

– Haluamme monipuolistaa kokkolalaisten esikuvien kirjoa taiteen kautta ja viitoittaa näin maailmaa lapsillemme moninaisten