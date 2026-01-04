Ulkomaat

Näin USA:n iskut Venezuelaan etenivät – Venezuelan hallinnon jatko näyttää epäselvältä

Venezuelan kiinni otettu presidentti kuljetettiin Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat syyttää Nicolas Maduroa ja tämän puolisoa muun muassa huumeterrorismista.

Ihmisiä Venezuelan vastaisella rajanylityspaikalla Cucutassa Kolumbiassa lauantaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain joukot vangitsivat Venezuelan presidentti Nicolás Maduron. Kuva: RAUL ARBOLEDA
Lassi Lapintie
Keskipohjanmaa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto iski Venezuelaan lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa ja otti kiinni presidentti Nicolas Maduron ja tämän puolison Cilia Floresin, jotka vietiin maasta.

Miten historiallinen hyökkäys eteni, ja mitä Venezuelan presidenttiparin kaappaamisesta seur

