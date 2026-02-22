Kotimaa
Nastarenkaat kestävät pidempään, kun niitä vaihdetaan akselilta toiselle
Ajaminen paljaalla asfaltilla voi irrottaa nastoja ja pyöristää ne tehottomiksi. Paremmat talvirenkaat laitetaan aina taakse.
Autoilija, katse renkaisiin. Tiedätkö, missä kunnossa kiekkosi ovat? Kummalla akselilla renkaiden kunto on parempi? Riittääkö urasyvyys, entä nastoitus?
Harva autoilija mieltää, että nastarenkaat kuluvat auton alla epätasaisesti. Etuvetoisessa autossa kuluvat ensin eturenkaat, takavetoisessa taas tak