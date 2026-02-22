Kotimaa

Joka kymmenes nastakuski on siirtynyt kitkoihin viiden vuoden aikana. ESP/ESC-luistonesto tasaa talvirenkaiden pitoeroja. Kuva: Nokian Renkaat

Nastarenkaat kestävät pidempään, kun niitä vaihdetaan akselilta toiselle

Ajaminen paljaalla asfaltilla voi irrottaa nastoja ja pyöristää ne tehottomiksi. Paremmat talvirenkaat laitetaan aina taakse.

Kari Pitkänen
Keskipohjanmaa

Autoilija, katse renkaisiin. Tiedätkö, missä kunnossa kiekkosi ovat? Kummalla akselilla renkaiden kunto on parempi? Riittääkö urasyvyys, entä nastoitus?

Harva autoilija mieltää, että nastarenkaat kuluvat auton alla epätasaisesti. Etuvetoisessa autossa kuluvat ensin eturenkaat, takavetoisessa taas tak

