Kulttuuri

Neljä tapaa katsoa ‒ Aki Koskisen näyttely Pietarsaaressa korostaa pysähtymisen tärkeyttä

Anni Saari Keskipohjanmaa

Aki Koskiselle maalaaminen on tapa tutkia sekä maalaustaidetta itsessään että ihmisenä olemista maailmassa. Kuva: Anni Saari

Pietarsaaren museon Tempus-tilassa avautuu torstaina taiteilija Aki Koskisen näyttely.

Koskinen on alun perin kotoisin Pohjois-Savosta, mutta hän on asettunut Pohjanmaalle. Käytyään Pohjoismaisen taidekoulun Kokkolassa Koskinen hakeutui Noviaan opiskelemaan kuvataidetta. Hän on asunut pitkään Pietars